Previsioni meteo 11 agosto: nuova ondata di caldo sull’Italia

Le previsioni meteo di martedì 11 agosto 2020: l’anticiclone africano si rinforza, nuova ondata di caldo sull’Italia e temperature in aumento

Condizioni meteo tipicamente estive sull’Italia nella settimana di Ferragosto che sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo. L’anticiclone africano infatti, dopo una breve ritirata a inizio mese, è tornato a soffiare aria sahariana sull’Italia dove le temperature sono in graduale aumento. Anche nella giornata di oggi avremo valori compresi tra i +32°C e i +36°C con il caldo che insisterà particolarmente al Nord e regioni tirreniche.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso della settimana non sono attese variazioni di rilievo con cieli sereni su quasi tutta la Penisola e caldo in aumento. Non si raggiungeranno i picchi di fine luglio ma le temperature si manterranno comunque oltre le medie stagionali. Le piogge interesseranno solo l’arco alpino, con possibili sconfinamenti nelle aree prealpine.

Intanto per oggi, martedì 11 agosto 2020, al Nord Italia nubi sparse al mattino ma senza fenomeni. Aumento dell’instabilità al pomeriggio con acquazzoni e locali temporali sulle Alpi e sull’Appennino, tra la sera e la notte possibile sconfinamento dei fenomeni anche sulle pianure di Nord-Est.

Tempo stabile al Centro con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Locali e brevi acquazzoni solo tra Lazio e Abruzzo. Ampie schiarite in serata e nottata su tutti i settori.

In Toscana tempo stabile su tutta la regione grazie all’alta pressione con cieli in prevalenza sereni la mattino e al più poco nuvolosi durante le ore pomeridiane. Isolati fenomeni possibili su Appennino e al confine con il Lazio. Asciutto con ampie schiarite anche in serata.

Tempo asciutto al mattino sulle regioni del Sud con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Locali fenomeni al pomeriggio sui settori interni di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, sole prevalente altrove. Si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque in serata.

In Calabria tempo stabile al mattino con cieli sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Nuvolosità in sviluppo al pomeriggio con temporali e acquazzoni sparsi sui settori interni. Ampie schiarite in serata e nottata.

Temperature stazionarie sia nei valori minimi che in quelli massimi.

