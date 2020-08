The Australian Dream: il docufilm su Rakuten TV

Su Rakuten TV disponibile The Australian Dream: il docufilm racconta la storia del giocatore Adam Goodes, impegnato contro il razzismo

Sport e lotta contro le discriminazioni razziali sono al centro di The Australian Dream, il documentario sull’iconico ex giocatore della AFL (Australian Football League) Adam Goodes, che dal 2013 è diventato un simbolo della lotta alla discriminazione dopo essere stato oggetto di insulti razzisti da parte di un tifoso.

La pellicola – diretta dal vincitore del BAFTA Daniel Gordon e sceneggiata dal giornalista Stan Grant, insignito del Walkley Award (il più alto riconoscimento del giornalismo australiano) – si concentra sugli eventi che hanno riguardato l’Australian League tra il 2013 e il 2015 e che hanno profondamente scosso la società australiana.

The Australian Dream, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è disponibile gratuitamente nella sezione ‘AVOD’ della piattaforma Rakuten. Guarda il trailer:

LA STORIA

Durante una partita della AFL nel 2013, Goodes è stato bersaglio di insulti da parte di un fan. Il fatto ha avuto una grande risonanza mediatica e un forte impatto sullo stesso giocatore. Goodes è diventato un’importante figura dell’integrazione in Australia ed è attualmente una leggenda del football australiano, fungendo da ispirazione per migliaia di persone. Il giocatore è oggi considerato un punto di riferimento per la lotta per l’eguaglianza e la riconciliazione, una battaglia che continua ancora oggi, come abbiamo visto negli Stati Uniti e in tutto il mondo con il Black Lives Matter, a seguito della morte di George Floyd.