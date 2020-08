Previsioni meteo 12 agosto: caldo in ulteriore aumento

Le previsioni meteo di mercoledì 12 agosto 2020: Italia nella morsa dell’anticiclone africano. Nuova ondata di caldo e tornano le città da bollino rosso

L’anticiclone africano torna a ruggire sull’Italia dove si registrano ancora condizioni meteo tipicamente estive. La settimana di Ferragosto vedrà infatti il ritorno di una nuova ondata di caldo che raggiungerà il picco nel corso del prossimo weekend. Nella giornata di oggi cieli sereni su tutto il Centro e il Sud, sono attese precipitazioni solo sulle Alpi e, in serata, sulle regioni di Nord-Ovest dove le temperature scenderanno.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore nella giornata di oggi saranno 4 le città da bollino rosso: Bolzano, Firenze, Rieti e Roma.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF nel corso della settimana avremo ancora con cieli sereni su quasi tutta la Penisola e caldo in aumento specie al meridione. Non si raggiungeranno i picchi di fine luglio ma le temperature potranno sfiorare i +40°C su aree interne della Sicilia e della Sardegna. Precipitazioni pressoché assenti, ad esclusione dell’arco alpino, con possibili sconfinamenti nelle aree prealpine.

Intanto per oggi, mercoledì 12 agosto 2020, al Nord Italia cieli in prevalenza sereni nelle prime ore del mattino salvo innocue nubi ad Est, piogge o temporali in arrivo al pomeriggio sulle Alpi e Appennino, ancora stabile altrove con ampie schiarite. Possibili piogge o temporali tra la serata e la nottata su Piemonte e Lombardia.

Ennesima giornata all’insegna del tempo stabile al Centro Italia con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Da segnalare solo rapidi temporali in Appennino. Ampie schiarite in serata e nottata su tutti i settori.

In Toscana giornata caratterizzata dalle ampie schiarite alternate al transito di innocua nuvolosità medio-alta, qualche temporale sarà comunque possibile sui rilievi a confine con l’Emilia-Romagna.

Bel tempo anche sulle regioni meridionali peninsulari e insulari con cieli sereni o al più poco nuvolosi salvo qualche acquazzone al pomeriggio sui settori Appenninici di Molise e Calabria.

In Calabria inizio di giornata con ampie schiarite e bel tempo prevalente su tutti i settori, nubi in aumento al pomeriggio sui rilievi con temporali sparsi in locale estensione alle coste. Bel tempo in serata.

Temperature stazionarie o in lieve calo al Centro-Nord.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.