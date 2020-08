L’album “Crepe” di Irama uscirà il 28 agosto

A due anni da ‘Plume’, Irama ha annunciato l’arrivo di un nuovo EP. Si intitolerà ‘Crepe’ e sarà disponibile dal 28 agosto. Ad annunciarlo, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato lo stesso cantautore sui social. Il progetto discografico segue il successo di ‘Milano’ e della hit estiva ‘Mediterranea’.

“Il mercato musicale continua a preconfezionare artisti, come fossero prodotti su uno scaffale. Ma io sono nato con delle crepe e nessuno sarà mai in grado di chiuderle. Quindi se mi chiedi se sono un cantautore, un rapper o una rockstar io non sono niente di tutto questo. Io sono IRAMA“.