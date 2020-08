Emis Killa e Jake La Furia su YouTube con Malandrino

Emis Killa e Jake La Furia: è fuori il videoclip di “Malandrino”. Il nuovo singolo anticipa l’attesissimo album di inediti “17”, il loro primo insieme, in uscita questo settembre

È online da oggi il video ufficiale di “Malandrino”, il nuovo singolo di Emis Killa e Jake La Furia che anticipa l’attesissimo album di inediti “17”, il loro primo insieme, in uscita questo settembre.

Il video è diretto e curato da Chris Macari, tra i più noti director hip hop e RnB, che ha curato le produzioni di Booba,Bushido, Fler e molti altri nomi della scena mondiale. Nel video, interamente in bianco e nero, Emis Killa e Jake La Furia attraversano scenari della periferia milanese, tra palazzi abbandonati, ragazzini in strada ed episodi di criminalità, il tutto in un’atmosfera da film nel pieno stile del regista.

“Malandrino” racconta la sensazione di ribellione vissuta durante l’adolescenza dei due artisti, quando la fame per il successo si scontrava con la difficile vita di strada. Oggi, Emis e Jake possono guardare al passato con la soddisfazione di chi ce l’ha fatta, nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli.

Amici e colleghi da molti anni, con oltre 20 dischi di platino all’attivo e hit che hanno segnato intere generazioni, hanno già collaborato nei brani di successo “Di tutti i colori”, “Non è facile”, “Fuoco e Benzina” e molti altri. Il duo rap che più ha influenzato la scena italiana, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è ora pronto a sorprendere il pubblico con le proprie rime in “17”, il primo album di inediti realizzato insieme.