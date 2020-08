Comunali a Roma: Virginia Raggi si ricandida

Elezioni comunali, Virginia Raggi scioglie le riserve: “Mi ricandido, vado avanti”. L’attuale sindaca di Roma è stata eletta nel 2016

Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha ufficialmente sciolto le riserve e ha annunciato l’intenzione di ricandidarsi nel 2021 per un secondo mandato alla guida del Campidoglio. A quanto si apprende, l’annuncio è arrivato in videoconferenza dalla stessa prima cittadina mentre era in corso una riunione di maggioranza. “Mi ricandido, vado avanti”, ha detto Raggi agli assessori e ai consiglieri del M5S riuniti in Campidoglio. L’annuncio è stato accolto dagli applausi dei partecipanti, che hanno espresso la loro approvazione anche con frasi come ‘Brava Virginia’, ‘Era ora’. Raggi è stata eletta sindaca nel 2016, dopo un primo mandato di due anni come consigliere pentastellata di opposizione all’amministrazione dem di Ignazio Marino.

IL COMMENTO DI GIORGIA MELONI

“Oggi va in frantumi anche la regola dei due mandati del M5S, che da ‘movimento dei cittadini’ diventa il partito dei nuovi politicanti. La ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco però è un’ottima notizia: i romani potranno dire con il loro voto come giudicano il lavoro di questa amministrazione grillina. Finalmente…”. Lo dichiara in una nota, riportata dall’agenzia Dire (www.dire.it), il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

ROSATO: “RAGGI SI RICANDIDA? ITALIA VIVA SARÀ DA ALTRA PARTE”

“Apprendiamo che Virginia Raggi si ricandida a governare (male) Roma. Ne prendiamo atto, chiaro che Italia Viva sarà da un’altra parte. Questa città ha bisogno di autorevolezza, visione, efficienza e trasparenza, tutto quello che non si è visto negli ultimi anni…”. Lo scrive su twitter il presidente di Italia Viva, Ettore Rosato.