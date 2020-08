Metis Di Meo torna con Il Nostro Capitale Umano

Metis Di Meo torna a settembre su Rai 2 con “Il Nostro Capitale Umano”, il programma dedicato al mondo del lavoro

Continua il viaggio nel mondo del lavoro de “Il Nostro Capitale Umano” viaggio nel mondo del lavoro in Italia oggi; la trasmissione, premiata come programma di qualità della stagione 2019/20 con il Premio Moige dall’Osservatorio dei Media Italiano, torna sempre su Rai2 con una seconda edizione da sabato 19 settembre, a partire dalle ore 9.20.

“Il Nostro Capitale Umano”, in collaborazione con Assosomm (Associazione Italiana delle agenzie per il lavoro), vuole raccontare il mondo del lavoro attraverso storie di orientamento, formazione e riqualificazione professionale. Esempi positivi di come la domanda si incontra con l’offerta grazie alle agenzie per il lavoro, ai fondi per la formazione e per il welfare. Nel corso delle otto nuove puntate, della durata di 44 minuti circa, l’ideatrice, autrice e conduttrice Metis Di Meo ci porterà in viaggio attraverso l’Italia a conoscere i distretti produttivi, le aziende e gli ambiti professionali nei quali si svolgono le storie dei protagonisti. Storie reali che Metis Di Meo farà conoscere agli spettatori per raccontare da vicino il mondo del lavoro tra consigli, emozioni e riflessioni; esempi positivi per comprendere, più semplicemente, quali strumenti oggi si hanno a disposizione nella ricerca di un percorso di vita professionale.

Vanno ad aggiungersi approfondimenti e consigli efficaci, affidati di volta in volta ad esperti del settore delle agenzie per il lavoro, delle pari opportunità, della formazione, del diritto del lavoro, del welfare. Periferie urbane, distretti produttivi e settori industriali ancora inesplorati faranno da sfondo alle tante storie professionali e personali.

“Il format televisivo rispecchierà la struttura della precedente edizione, dando maggiore spazio a temi di largo interesse come le politiche attive, la formazione qualificante e le professioni digitali emergenti” commenta Metis Di Meo, che aggiunge: “Oltre a dare ancor più voce ai pareri della gente, si andranno ad aggiungere, ai racconti di puntata, personaggi noti al grande pubblico che condivideranno delle loro esperienze professionali legate proprio ai temi delle singole puntate”. “Dopo questo periodo di grande difficoltà per le aziende ed i lavoratori” continua Di Meo “Vogliamo raccontare come le imprese hanno avuto la capacità di rialzarsi, trasformarsi, adattarsi alle difficoltà, valorizzando e non abbandonando i loro lavoratori”

“La trasmissione Il Nostro Capitale Umano è riuscita in un intento: raccontare la verità sul mondo del lavoro “ spiega Rosario Rasizza, Presidente di Assosomm “Dopo più di vent’anni, l’istituto della somministrazione di lavoro merita di essere liberato dall’accusa di essere portatore di precarietà: i lavoratori, che con le Agenzie per il Lavoro trovano un’opportunità professionale, lo fanno entrando nel mondo del lavoro dalla porta di ingresso principale, ovvero in modo regolare e tutelato dal punto di vista previdenziale e assicurativo. In questo modo, le aziende trovano i migliori talenti e i lavoratori molte occasioni professionali nelle quali sperimentare e farsi apprezzare”.

Il presidente Rasizza aggiunge “Solo chi, come noi Agenzie, frequenta tutti i giorni le aziende, conosce le loro esigenze e può studiare soluzioni sempre nuove per affrontare le mille difficoltà che il mercato e il sistema normativo ed economico comportano.”

“Il Nostro Capitale Umano”, nella sua seconda edizione, è patrocinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Particolare attenzione viene inoltre data alle aziende della Green e Blue economy ed alle professioni sostenibili del futuro. Questo grazie al canale diretto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare che patrocina l’iniziativa. ll programma televisivo punta a mettere in luce il Made in Italy, le aziende del settore primario e l’autoimprenditoria, per questo è patrocinato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

“Il Nostro Capitale Umano” è un programma in convenzione fra Assosomm e Rai Com, in crosspromotion con Rai Radio1 e in media promotion con Rai Play, il portale Rai dove trovare tutte le puntate e i contenuti del programma.

Il programma, prodotto da Lilith Factory, è un’idea di Metis Di Meo, scritto con Cristiano Di Calisto, a cura di Simone Angelini e con la regia di Andrea Conte.

“Il Nostro Capitale Umano” è su Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, mentre il sito ufficiale del programma è www.ilnostrocapitaleumano.tv