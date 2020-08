After 2: piacere e dolore nel primo trailer

“Siamo come una droga reciproca: metà piacere e metà dolore“. Queste le parole di Hardin Scott (interpretato da Hero Fiennes Tiffin) nel primo trailer ufficiale di After 2: il sequel del film, che nel 2019 ha incassato più di 6 milioni di euro al box office italiano, diretto da Roger Kumble e tratto dal bestseller fenomeno mondiale di Anna Todd. Dal 2 settembre al cinema, distribuito da 01 Distribution, il film vede nel cast principale anche Josephine Langford (sorella di Katherine) nei panni di Tessa Young e Dylan Sprouse in quelli di Trevor.

Hardin che cerca di riconquistare Tessa e lei inizia una nuova vita e uno stage in una casa editrice in cui conosce Trevor, anche detto “lo str***o“. E ancora, amore, passione, ‘alte temperature’, litigi, lacrime, crescita personale, sesso e molto altro nel primo trailer di After 2, che accresce ancora di più la curiosità e la voglia di vedere come sarà raccontato il sequel sul grande schermo.

LA NUOVA SINOSSI UFFICIALE

Dopo la loro rottura, Hardin (Hero Fiennes Tiffin) e Tessa (Josephine Langford) cercano di andare avanti ognuno per la propria strada. Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per stare ancora insieme anche se l’intero universo sembra tramare per tenerli separati.

CLIP ‘TESSA INCONTRA TREVOR’

AFTER 2, I NUOVI PERSONAGGI

Oltre ai personaggi che abbiamo visto e letto nel primo capitolo della saga amatissima dai teen, ci saranno alcuni nuovi volti:

Christian Vance, che sarà interpretato da Charlie Weber. Lui è il proprietario di una casa editrice nonché il migliore amico di Ken Scott, il papà di Hardin. Se ancora non avete letto tutti i libri della saga, sappiate che questo personaggio si rivelerà davvero molto importante!

Kimberly, che sarà interpretata da Candice King. Lei è il braccio destro di Mr. Vance nonché sua fidanzata. Lei è la mentore e amica di Tessa e ci sarà nei momenti più turbolenti della storia d’amore con Hardin. Anche Kimberly, detta Kim, avrà bisogno del supporto morale di Tess ma di questo ne parleremo verso la fine della saga. Kim è una donna forte e spiritosa, secondo Hardin un po’ assillante. Lei ha curato le ferite di Vance, che ha perso sua moglie, ed ha preso a cuore il figlio del suo compagno, Smith.

Smith sarà interpretato da Max Ragone. Lui è un bambino taciturno, molto intelligente. Inoltre, è l’unico ragazzino ad aver abbattuto (non del tutto) il muro che c’è tra Hardin e i bambini.

Trevor, definito da Hardin “Lo Str***o”, sarà interpretato da Dylan Sprouse (uno dei due gemelli che ha interpretato ‘Zac e Cody al Grand Hotel’ insieme al fratello Cole Sprouse). Lui è un collega di Tessa alla Vance. Sexy, elegantissimo, educato e dolcissimo: un perfetto gentleman. Anche lui è rimasto folgorato dal fascino di Tessa e questo non è piaciuto ad Hardin.

Trish, la mamma di Hardin che vive in Inghilterra, sarà interpretata da Louise Lombard.

Anche se li abbiamo visti in After, Ken e Karen (rispettivamente il papà di Hardin e la compagna di Ken nonché mamma di Landon, il migliore amico di Tessa) saranno interpretati da due nuovi attori: Rob Estes e Karimah Westbrook.