Paper Girls diventa una serie su Amazon Prime

Paper Girls: su Amazon Prime arriva la serie basata sui fumetti di Vaughan e Chiang. Protagoniste 4 ragazze in un’avventura nel tempo per salvare il mondo

Gli Amazon Studios hanno annunciato il progetto della nuova serie Paper Girls, prodotta da Legendary Television in associazione con Plan B, basata sul graphic novel best-seller della coppia autoriale composta da Brian K. Vaughan, premiato e visionario autore TV e di fumetti, e dall’artista Cliff Chiang.

LA STORIA

Paper Girls ha per protagoniste quattro ragazze che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo, che le porterà ad affrontare un’avventura nel tempo per salvare il mondo. Nel viaggio tra presente, passato e futuro, incontreranno anche versioni future di se stesse trovandosi a scegliere tra accettare o rifiutare il loro destino.

Basato sulla serie graphic novel di Brian K. Vaughan, Paper Girls come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it) è realizzato da Amazon Studios e Legendary Television in associazione con Plan B, tra gli executive producer si annoverano Stephany Folsom, Christopher Cantwell e Christopher C. Rogers, che ricopriranno anche il ruolo di co-showrunner; gli stessi Brian K. Vaughan e Cliff Chiang saranno anch’essi executive producer.