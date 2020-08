Bonus vacanze, Codacons: “Risultati deludenti”

Il Codacons traccia un bilancio del bonus vacanze e attacca il ministro Franceschini: “Risultati deludenti, la sua è solo propaganda”

Il Codacons attacca sul tema del bonus vacanze, dopo che il ministro Franceschini ha rivendicato il successo dello strumento nato per incoraggiare il turismo, ma che finora ha prodotto numeri assolutamente deludenti.

“Quella di Franceschini è pura propaganda: la realtà è sotto gli occhi di tutti, e racconta di un flop clamoroso. Il bonus vacanze è uno strumento nato male, complicato e del tutto inadatto al momento economico che stiamo vivendo. Non esiste un archivio unico con la lista di tutte le strutture aderenti, la procedura è complessa e confusa sul punto dei rimborsi, tanto che solo 1 albergo su 10 ha scelto di aderire al progetto”.

“Le prove del flop, checché ne dica Franceschini, sono tantissime: a parte l’esiguo ritorno effettivo (60 milioni di euro totali), o i numeri assolutamente ridotti dei partecipanti (140mila famiglie, su una platea di 30 milioni di italiani in vacanza), basti verificare la distribuzione diseguale tra Regioni: tre di queste (Emilia-Romagna, Puglia, Toscana) hanno raccolto più di un terzo dei bonus erogati, mentre per quanto riguarda le altre sono arrivate solo le briciole (in Piemonte è stato speso appena lo 0,5% del totale erogato finora dallo Stato; a Piacenza, finora, sono stati erogati 2 bonus vacanze in totale!)”.

Proprio per sostenere il turismo in Italia, spingere i cittadini ad andare in vacanze e contrastare la psicosi legata al Covid, il Codacons ha lanciato la polizza assicurativa “Viaggi Italia”.

Grazie a questa polizza è possibile garantire ai vacanzieri assistenza medica illimitata, consulenza medica online, rimpatrio sanitario; rientro anticipato; rimborso delle spese mediche; assistenza stradale in viaggio con intervento sul posto anche in caso di foratura pneumatici e auto in sostituzione e pernottamento e tutta una serie di servizi pe far partire in tutta sicurezza gli italiani.

Per info e dettagli: https://codacons.it/viaggi-italia-la-polizza-che-garantisce-le-tue-vacanze/ – tel 89349955