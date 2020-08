The Walking Dead: l’ultima puntata in onda a ottobre

The walking dead: il finale di stagione andrà in onda il 5 ottobre. Appuntamento su Fox alle ore 21 con l’ultima puntata della decima stagione della serie

Dopo la sospensione dovuta all’epidemia di coronavirus, può finalmente andare in onda l’ultima puntata della decima stagione di ‘The Walking Dead’. L’appuntamento dal titolo ‘A Certain Doom’, è fissato per il 5 ottobre alle 21 su Fox (canale 112 di Sky). La messa in onda del finale era prevista lo scorso 12 aprile, ma data la situazione, è stata rinviata a data da destinarsi.

A fare l’annuncio è stato il network americano AMC che ha presentato un panel virtuale per la serie al Comic-Con@Home.