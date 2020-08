Sara Ricci in scena a Roma con “PerBacco!”

Il 5 agosto Sara Ricci sarà in scena con “PerBacco!”, per la regia di Guido Paternesi, al Circolo della Pipa di Roma: appuntamento alle ore 21

“Raffaello per Roma” vuole sviluppare nel corso di un triennio una proposta culturale che partendo nel 2020 dall’anniversario dell’illustre artista e dal luogo dove visse a Roma, ovvero nella Casina del Curato o di Raffaello, valorizzerà in questo affascinante posto altri due anniversari: nel 2021 quello di Dante e nel 2022 quello di Canova.

Il 5 agosto alle ore 21 presso il Circolo della Pipa andrà in scena “PerBacco!”, uno spettacolo di e con Sara Ricci e Daniele Catini con l’adattamento e la regia di Guido Paternesi.

“…Questi lieti satiretti delle ninfe innamorati, per caverne e per boschetti han lor posto cento agguati, or da Bacco riscaldati, ballon, salton tuttavia. Chi vuol essere lieto sia, di domani non c’è certezza”.

I versi di Lorenzo de’ Medici racchiudono lo spirito di questo “divertissement” sul Vino. Amore, seduzione, gioco, sensualità, allegria, eccitazione, euforia, si mescolano per dar vita ad uno spaccato esilarante e nostalgico che vede il Vino come assoluto protagonista.

L’adattamento, composto con brani scritti da autorevoli penne quali: Catullo, Angiolieri, Molière, Goldoni, Baudelaire, Neruda, Palazzeschi, Monti, Trilussa viene asservito alla leggerezza e al divertimento; le poesie diventano prose e le prose strizzano l’occhio alla Rivista e all’ avanspettacolo.

Un “esercizio di stile” divertente ilare e smaliziato accompagnato da canzoni danze e pantomime.

TRAILER: https://youtu.be/wr6McqprZlo