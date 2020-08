La strana amicizia tra un gatto e una lontra: nonostante le differenze, Sakura e Mochi sono inseparabili e hanno conquistato i social

Sakura e Mochi sono amici per la pelle. Giocano insieme, mangiano insieme, dormono insieme. La loro particolarità? Il primo è una lontra, l’altro un gatto. Nonostante le loro differenze, i due sono come fratelli e nutrono l’un per l’altro un affetto incondizionato.

La lontra Sakura, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha anche un profilo Instagram molto seguito, e un canale YouTube dove ogni giorno viene pubblicato un video delle sue avventure!