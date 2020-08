Dutch Nazari e Post Nebbia insieme in un singolo: fuori una nuova e insolita versione di Televendite di quadri, singolo della band guidata da Carlo Corbellini

Il cantautorato rap di Dutch Nazari si unisce al pop psichedelico dei Post Nebbia, in una nuova e insolita versione di Televendite di quadri, singolo della band guidata dal frontman classe 1999 Carlo Corbellini (pubblicato per Dischi Sotterranei / La Tempesta Dischi poco prima dell’inizio della quarantena). Si trovano dunque a collaborare due anime musicali diverse, a tratti apparentemente opposte, che ben descrivono la scena musicale padovana: sempre più ricca, complessa e ora incredibilmente unita.

Dischi Sotterranei, La Tempesta Dischi e Undamento presentano Televendite di quadri feat. Dutch Nazari disponibile in tutti gli store digitali.

SCOPRI IL BRANO SU SPOTIFY

BIO POST NEBBIA

Post Nebbia è una band della nuova scena Padovana nata dall’immaginario psichedelico di Carlo Corbellini, classe ‘99. La band pubblica il primo lavoro autoprodotto Prima Stagione a maggio del 2018. Un album di 7 tracce che riprende elementi della scuola psichedelica internazionale (Tame Impala, Arctic Monkeys, MGMT) e li rimescola in un sound elettronico dai ritmi più serrati, che fa da sfondo a testi in italiano che raccontano suggestioni dai toni surreali. Prima stagione inghiottito dalla nebbia della pianura padana e dopo alcuni mesi dalla sua uscita diverse realtà della scena notano la band segnalando il progetto tra le realtà più promettenti e sottovalutate del 2019.

Con le prime date accolgono un riscontro positivo da parte di tutti gli addetti al settore. Nei primi mesi del 2020 la band viene segnalata tra le band più promettenti sia da rockit.it (CBCR) che da Rolling Stone (Classe 2020). Nella prima metà del 2020 di i Post Nebbia lanciano i primi tre singoli che anticipano l’album in uscita per Dischi Sotterranei, La Tempesta Dischi: Televendite di quadri, Vietnam Ae Persone di Vetro.

https://www.instagram.com/postnebbia/

https://www.facebook.com/postnebbia

BIO DUTCH NAZARI

“Dutch Nazari è uno dei migliori esponenti della nuova generazione di “cantautore/rapper” che sta conquistando pian piano l’Italia” –La Repubblica

Tra beats e poesia, impegno politico e romanticismo, Dutch Nazari è uno dei pochi artistiitaliani che riesce a immergere il cantautorato nel sound contemporaneo.

Dutch Nazari, classe 1989, è nato e cresciuto a Padova. L’incontro con il poeta Alessandro Burbank con il producer Sick et Simpliciter lo portano ad avvicinarsi a sonorità elettroniche e a mescolare le metriche del rap con la cifra comunicativa dei poetry slam. Nel 2014 entra nel roster di Giada Mesi, etichetta fondata da Dargen D’Amico, con la quale pubblica 2 EP: Diecimila Lire e Fino a qui. A marzo 2017 esce per Undamento/Giada Mesi Amore Povero il primo album ufficiale, e il 16 novembre 2018 Ce Lo Chiede L’Europa (per Undamento). Sia gli album che gli EP sono interamente prodotti da Sick et Simpliciter, che lo affianca sia in studio sia sul palco nelle performance live. Con il nuovo album Dutch Nazari si esibisce sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma e inizia un tour di oltre 70 date nei migliori club e festival italiani.

Il “Tour Euroepo in Italia” si conclude a ottobre 2019 con una grande festa, un concerto finale ai Magazzini Generali di Milano. Sempre nell’estate del 2019, prima di parcheggiare il furgone e tornare in studio per lavorare al prossimo disco, Dutch Nazari pubblica 3 nuovi brani: Di me i baristi, Bravi Tutti e Cambio di stagione. Anche questa trilogia estiva è frutto della collaborazione con Sick et Simpliciter.

https://www.instagram.com/dutchnazari/

https://www.facebook.com/dutchnazari