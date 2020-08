“Bramarti” è l’amore indie cantato da Degà

“Bramarti” è l’amore indie di Degà tra Shakespeare e Dostoevskij: in tutte le piattaforme digitali il brano pubblicato da What We Do

“Bramarti” è il titolo del nuovo singolo di Degà, disponibile in tutte le piattaforme digitali pubblicato da What We Do.

“Bramarti” è una indie ballad che si potrebbe definire come l’anello di congiunzione tra Calcutta e i Negramaro, impreziosita da citazioni letterarie e rimandi storici di tutto rispetto. Un amore struggente raccontato con un pianoforte scarno e una batteria dritta, dove la strofa sfocia in un ritornello ricco di lirismo e vocalizzi melodici. Per il singolo d’esordio, Degà ha scelto di raccontare la storia di un amore fatto di due mondi all’apparenza distanti, che però finiscono per contaminarsi e dar vita ai sensi più puri. Senza più nascondersi dietro congetture o metafore, ma, attraverso il linguaggio chiaro e poetico del corpo, inteso come forme vive oltre le singole accezioni o valutazioni. Convivono nel testo riferimenti alla poetica di Shakespeare come alla filosofia di Dostoevskij, retaggi culturali mediterranei e quel gusto della scuola cantautorale italiana rinnovata da un arrangiamento itopop tipico del nostro tempo.

“Bramarti” è soltanto l’inizio di un progetto più strutturato che proseguirà con nuovi singoli, e si concluderà con la pubblicazione del debut album.

