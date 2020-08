Scoperto gene mutato che rende più sensibili al dolore

Dolore, scoperto un gene mutato dell’uomo di Neanderthal che renderebbe più sensibili: la ricerca pubblicata su Current Biology

Un’interessante ricerca pubblicata su Current Biology mostra che un raro gene mutato dell’uomo di Neanderthal potrebbe rendere alcune persone più sensibili al dolore. Si tratta del gene che codifica per il canale al sodio Nav1.7 con tre sostituzioni amminoacidiche (M932L, V991L, and D1908G).

Oggi sono disponibili diversi genomi di Neanderthal di alta qualità, per tale motivo è possibile identificare i cambiamenti genetici che erano presenti in molti o tutti gli uomini del tempo, indagare i loro effetti fisiologici ed esaminare le loro conseguenze soprattutto se ancora presenti oggi in alcune persone.

Un gruppo internazionale di ricercatori ha espresso le proteine Nav1.7 che trasporta tutte le combinazioni delle tre sostituzioni e ha studiato gli effetti elettrofisiologici. Considerando che le singole sostituzioni di aminoacidi non influiscono sulla funzione del canale ionico, l’intera variante di Neanderthal che trasporta tutte e tre le sostituzioni, nonché la combinazione di V991L con D1908G, mostra una ridotta inattivazione, suggerendo che i nervi periferici erano più sensibili agli stimoli dolorosi nei Neanderthal rispetto agli umani moderni.

Hugo Zeberg, Svante Pääbo e colleghi hanno scoperto che alcune persone, soprattutto dall’America centrale e meridionale, ma anche in Europa, hanno ereditato questa variante di Neanderthal che avvia la sensazione di dolore.

A causa del flusso genico dai Neanderthal, le tre sostituzioni si trovano nello 0,4% degli attuali britannici, dove sono associate ad elevata sensibilità al dolore.

Usando i dati di un enorme studio sulla popolazione nel Regno Unito, gli autori hanno mostrato che le persone nel Regno Unito che portano la variante di Neanderthal del canale ionico avvertono più dolore.

“Il dolore riferito aumenta con l’età ma le persone che portano la variante di Neanderthal del canale ionico hanno più dolore a parità di età, come se avessero otto anni in più “, afferma l’autore principale Hugo Zeberg, ricercatore del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology e Karolinska Institutet.

“La variante di Neanderthal del canale ionico comporta tre differenze di aminoacidi rispetto alla variante” moderna “comune”, spiega Zeberg. “Mentre le singole sostituzioni di aminoacidi non influiscono sulla funzione del canale ionico, l’intera variante di Neanderthal che trasporta tre sostituzioni di aminoacidi porta ad una maggiore sensibilità al dolore.”

A livello molecolare, il canale ionico di Neanderthal si attiva più facilmente, il che può spiegare perché le persone che l’hanno ereditato hanno una soglia del dolore abbassata.

“È difficile dire se i Neanderthal avvertissero più dolore perché il dolore è modulato sia nel midollo spinale che nel cervello”, afferma Pääbo. “Ma questo lavoro mostra che la loro soglia di inizio impulsi del dolore era inferiore rispetto alla maggior parte degli umani di oggi.”

I ricercatori ipotizzano che questa mutazione potrebbe aver reso i nostri antenati più inclini a provare dolore.

In conclusione, questa ricerca ha evidenziato che le persone che portavano e portano la variante genica con tre sostituzioni tendono a provare sintomi più dolorosi rispetto alla persona media nel Regno Unito.

Alcuni ricercatori ritengono che un aumento del dolore avrebbe incoraggiato gli uomini di Neanderthal a riposare quando feriti, così avevano maggiori possibilità di sopravvivere negli ambienti brutali in cui vivevano.

I segni di lesioni sono comuni nei resti di Neanderthal, nonché le prove che sono stati curati per riportarli in salute.