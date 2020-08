Previsioni meteo 2 agosto: dal grande caldo ai temporali

Le previsioni meteo di oggi, domenica 2 agosto 2020: fine dell’ondata di caldo africano sull’Italia. Arrivano piogge e temporali, l’allerta della Protezione civile

Italia divisa in due in questo inizio del mese di agosto che vedrà condizioni meteo in evoluzione dopo una settimana di grande caldo africano. L’anticiclone infatti inizierà a cedere dalla giornata di oggi sulle regioni del Nord dove avremo piogge diffuse e temporali oltre a un deciso calo delle temperature. La Protezione civile ha emesso l’allerta arancione per diverse aree della Lombardia e gialla per le restanti aree del settentrione (a questo link il bollettino).

Sul resto della Penisola ci sarà ancora da boccheggiare. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute oggi saranno 12 le città da bollino rosso: Ancona, Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Secondo le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF tra domani e martedì i temporali si sposteranno anche sulle regioni del Centro Italia con un brusco abbassamento delle temperature. Nel resto della settimana il tempo migliorerà sulle regioni centro-settentrionali mentre al Sud avremo condizioni di maltempo.

Intanto per oggi, domenica 2 agosto 2020, al Nord Italia molte nuvole fin dal mattino su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Lombardia e Triveneto, più asciutto altrove. Tra pomeriggio e sera maltempo su tutti i settori con temporali diffusi localmente anche a carattere di nubifragio, specie al Nord-Ovest.

Al Centro tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni con locali piogge o temporali, più asciutto lungo le coste. Fenomeni in generale esaurimento nelle ore serali.

Giornata che inizia con cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del Sud mentre al pomeriggio qualche temporale o acquazzone sparso potrà interessare le zone interne Peninsulari. Ampie schiarite in serata e nottata.

Temperature in generale diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it.