Valeria Raciti firma l’alta cucina per cani

Valeria Raciti, chef internazionale e vincitrice di Masterchef, firma l’alta cucina per cani pubblicata nell’e-book “L’amore inizia dalla ciotola”

“L’amore inizia dalla ciotola” è il primo libro di alta cucina per cani. A firmare questo particolare e-book e le tre ricette gourmet una fusione tra Barkyn, il marchio portoghese di piani alimentari personalizzati e consulto veterinario online, e la chef italiana Valeria Raciti, vincitrice dell’ottava edizione di MasterChef Italia. Un menu realizzato esclusivamente per cani, che richiede un massimo di 6 ingredienti per ogni ricetta ed è approvato dai veterinari di Barkyn.

La passione per la cucina e quella per i cani sono il punto d’incontro tra Barkyn e la chef. Un vero e proprio connubio che i due cuccioli di Valeria, Kyra e Spank (fan di Barkyn) possono già godere e gustare ogni giorno, ma anche un’esperienza del palato che la chef ha deciso di proporre a tutti quei ‘migliori amici’ che vorranno… Assaggiarla.

Tre ricette di alta cucina, equilibrate dal punto di vista alimentare e semplici da preparare. “Condividere è amare, per questo ho deciso di condividere le mie ricette di cucina con tutte le famiglie che vivono assieme a un cane: ‘Salmone Croccante’, ‘Qualcuno ha detto pollo con zucchine?’, ‘Ciotola di aragosta di mare?’. In ciascuna di esse ho usato uno spuntino naturale di Barkyn, perché aggiunge quel qualcosa in più“, spiega Valeria, che conclude “non importa come cucinate, quando lo fate metteteci anima e cuore: l’ingrediente più importante è sempre l’amore“. “Nella cucina di alto livello, la cura e la selezione degli ingredienti è estremamente importante e lo stesso vale per le razioni di Barkyn. Le ricette di Valeria sono un pasto speciale, che a volte può essere aggiunto alla normale dieta del cane“, spiegano i veterinari di Barkyn.

L’e-book ‘L’amore inizia dalla ciotola‘ è disponibile per il download gratuito cliccando sul link qui di seguito: https://www.barkyn.it/cook