Project Power con Jamie Foxx arriva su Netflix il 14 agosto: la storia si sviluppa tra le strade di New Orleans animata da una diceria

“Cosa daresti per 5 minuti di potere assoluto?”. Questa è la premessa da cui parte ‘Project Power’, il nuovo film Netflix in arrivo il 14 agosto, in tutti i Paesi in cui il servizio di streaming è attivo.

Diretto da Henry Joost e Ariel Schulman, la storia del film si sviluppa tra le strade di New Orleans animata da una diceria: l’esistenza di una nuova pillola che scatena superpoteri diversi a seconda di chi la prende. Il problema? Non sai cosa succederà finché non la prendi. Mentre alcuni sviluppano una pelle antiproiettile, il dono dell’invisibilità o una forza sovrumana, per altri la reazione è letale. Quando la pillola provoca un pericoloso aumento della criminalità in città, un poliziotto locale (Joseph Gordon-Levitt) si allea con una giovane spacciatrice (Dominique Fishback) e un ex soldato motivato da una vendetta segreta (Jamie Foxx) per combattere il potere ad armi pari, prendendo la pillola nella speranza di riuscire a trovarne e a fermarne gli inventori. Completano il cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), Rodrigo Santoro, Colson Baker, Allen Maldonado, con Amy Landecker e Courtney B. Vance.