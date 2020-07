Squalo bianco uccide una megattera: il video

Squalo bianco attacca e uccide una megattera: il video incredibile girato da un drone nelle acque del Sudafrica

E’ un video incredibile quello ripreso da un drone in Sudafrica di un grande squalo bianco che attacca e uccide, annegandola, una megattera di 10 metri. L’attacco è durato circa 50 minuti. Si tratta di immagini molto rare, che testimoniano le strategie di caccia dei grandi bianchi.

Lo squalo protagonista del video, un grande bianco di circa 4 metri, si chiama Helen, ed è uno degli esemplari che i ricercatori stanno monitorando come parte di uno studio del 2013 condotto dal biologo Ryan Johnson.

Secondo Johnson, al momento dell’attacco, lo squalo sapeva bene che fare. Ha adottato una strategia fredda e calcolata, mordendo ripetutamente un’arteria nell’area più vulnerabile della megattera, la sua coda. Una volta indebolita, lo squalo ha pazientemente attaccato la sua testa, spingendo lo sfiatatoio sott’acqua per annegarla.

Come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sembra che la megattera fosse già in cattiva salute quando ha avuto luogo l’attacco. Questo è ancora più sorprendente perché potrebbe significare che lo squalo fosse consapevole delle sue condizioni e conscio di avere l’occasione per ucciderla.