Previsioni meteo 29 luglio: bollino arancione in 10 città

Le previsioni meteo di oggi, martedì 28 luglio 2020: caldo in aumento con l’anticiclone africano. Il picco di questa ondata nel prossimo weekend

Condizioni meteo all’insegna del bel tempo sull’Italia e le previsioni per i prossimi giorni non lasciano spazio a grandi variazioni su buona parte della Penisola. Dopo la fase di violento maltempo che ha caratterizzato la scorsa settimana una in special modo le regioni settentrionali, con nubifragi che hanno causato l’esondazione del fiume Seveso a Milano, l’anticiclone africano sta regalando tanto sole ma anche caldo in continuo aumento.

Secondo il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute oggi saranno 10 le città da bollino arancione: Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Torino. Domani i primi due bollini rossi: Bolzano e Perugia.

Le ultime uscite dei modelli meteo GFS e ECMWF continuano a confermare il picco dell’ondata di caldo si raggiungerà nel prossimo fine settimana. Afa e temperature oltre le medie stagionali sono attese in particolare sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord avremo temporali già nella giornata di giovedì. La svolta all’inizio della prossima settimana, quando l’anticiclone batterà in ritirata lasciando spazio a correnti fresche e instabili.

Intanto per oggi, mercoledì 29 luglio 2020, al Nord Italia ennesima giornata caratterizzata dal tempo stabile con sole prevalente. Da segnalare soltanto delle locali precipitazioni anche temporalesche sulle Alpi centro-orientali tra il pomeriggio e la serata.

Tempo stabile anche al Centro Italia grazie all’anticiclone africano sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi lungo le coste tirreniche. Nessuna novità in serata e nottata.

In Toscana innocui addensamenti nuvolosi al mattino sulla costa, ampie schiarite altrove; nel pomeriggio così come in serata le condizioni del tempo saranno stabili con ampi spazi di sereno sull’intera regione.

Cieli sereni o poco nuvolosi anche sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio e clima molto caldo. Generale stabilità anche in serata e nottata.

In Calabria cieli generalmente poco nuvolosi al mattino sul Tirreno, sole prevalente altrove; nel pomeriggio il tempo sarà stabile con ampie schiarite su tutta la regione. Le condizioni meteo non subiranno variazioni nel corso delle ore serali.

Temperature in ulteriore rialzo sia nei valori minimi che nei valori massimi.

