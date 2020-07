I pilastri del gioco in Italia

La passione e il brivido che il gioco offre a gli italiani ha davvero pochi eguali: ecco tutti i modi per giocare in Italia

Una delle passioni che non si potrà mai sopire tra gli italiani, è senza ombra di dubbio quella per il gioco. C’è chi lo vede come un modo agevolato per arrotondare in maniera semplice e veloce i propri guadagni. C’è chi lo considera al contrario un modo per perdere il proprio denaro che potrebbe essere investito in maniera diversa, specialmente se si gioca in maniera eccessiva. Ma alla fine, la passione e il brivido che il gioco offre a tutti gli italiani ha davvero pochi eguali in circolazione.

Sono ormai tanti gli anni passati da quando c’è stata una lenta ma progressiva migrazione dei giocatori italiani. I casinò terrestri si vanno svuotando in maniera inesorabile, causando anche delle crisi che hanno portato a chiusure (temporanee oppure a tempo indeterminato). Di contro, i casino online come nel caso di Starcasino o altri pilastri del gioco d’azzardo “da remoto” stanno vedendo crescere in maniera costante l’afflusso di nuovi giocatori. Con la conseguenza data da un aumento netto dei guadagni da parte delle stesse case da gioco.

Un successo cresciuto in maniera prepotente e che non sembra arrestarsi, se non altro per la comodità di poter giocare in ogni momento della giornata e, di fatto, ovunque. Oltre che per una serie di vantaggi che possono essere sfruttati.

Il casino approda sul Web

Lo possiamo vedere semplicemente spulciando tra le pagine di un qualsiasi casinò online, che di fatto offre tutti i vantaggi e le possibilità che puoi sfruttare varcando la soglia di un casinò terrestre. Sono disponibili tutti i giochi che hanno fatto appassionare, con il passare del tempo, milioni di giocatori sparsi in ogni angolo del pianeta. Ci sono anche tutte le varianti dei suddetti giochi, visto che con la possibilità di giocare online c’è anche l’occasione per svariare tra tutte le specialità create negli anni.

Come abbiamo detto, per chi decide di iscriversi in un casinò online c’è la grande occasione di sfruttare i bonus e le promozioni che ogni casa da gioco offre. In particolare, per i nuovi giocatori, ai quali viene data la chance di giocare gratis, se non altro per fare pratica prima di decidere di “fare sul serio”. Anche se, come di consueto, ricordiamo ai nostri lettori che bisogna sempre giocare in maniera responsabile e senza esagerare. Anche perché, come ricordiamo sempre, si tratta pur sempre di un gioco.

Anche per questo consigliamo di approfittare delle promozioni, se non altro per ridurre il “budget” da stanziare per divertirsi in pieno relax e in assoluta sicurezza.

Per i terrestri si fa dura

Ma se il mercato dei casino online si sta ormai consolidando e cresce in maniera costante, c’è un altro mercato che almeno in Italia sta soffrendo in maniera pesante. È quello dei casinò terrestri. Ne sono rimasti aperti in quattro entro i nostri confini, ma ognuno di loro sta vivendo momenti difficili. In primis le case da gioco di Campione d’Italia e di Saint Vincent, che tra amministrazioni controllate e battaglie legali che durano ormai da anni hanno perso il fascino e soprattutto il “traffico” di giocatori di un tempo.

Ma se Atene piange, Sparta non ride. Anche per quanto riguarda il flusso di giocatori. Perchè anche nelle altre due località in cui si può giocare alla roulette, al blackjack e agli altri giochi da casinò, le cose non vanno in maniera eccelsa. A Venezia, ad esempio, continuano le difficoltà a livello economico che hanno portato a una drastica riduzione del budget dei proprietari e alla gestione dei locali di Ca’ Noghera e di Ca’ Vendramin. A Sanremo, in qualche modo, ci si porta avanti, ma con una grande fatica.

E nel frattempo, l’online prosegue nel suo volo.