Warez online con il videoclip di “Stonk”

Fuori su YouTube il video ufficiale di “Stonk”, il nuovo singolo di Warez uscito in digitale il 2 luglio scorso: https://youtu.be/eiQcIxXO9bI

Nel video, diretto da Andrea Lamberti e Tommaso Vicentini, ci sono vari elementi che rimandano alla grande passione per la cultura orientale che il rapper milanese coltiva da sempre. Inoltre, ci sono due comparse d’eccezione: Nerone, con cui Warez quest’anno ha firmato “DM”, EP che ha ricevuto ottimi consensi di critica e pubblico, e Biggie Paul, produttore musicale del brano.

Il titolo del brano è un adattamento del termine “stonks”, usato nel gergo nel mercato finanziario quando il valore delle azioni aumenta, e diventato virale grazie ai meme. Warez lo ha reso più musicale togliendo la “s” finale e lo usa con una vena ironica, come metafora per dare enfasi a varie vicende personali e comuni. Così, nel testo e nella metrica, “Stonk” diventa la “sentenza” di ogni verso, come quello iniziale: “Mi hanno bocciato due volte, però ho fatto la primina. STONK!”.

Dopo che, nel 2018, “Skills” è entrata nella colonna sonora della serie TV Netflix “Baby”, e “Casa Free?”, con il featuring di Nitro e la produzione di tha Supreme, è diventata una hit, Warez, nel 2019, ha realizzato vari brani tra cui “Plans”, insieme al rapper londinese Romzy, e in questo 2020, dopo l’exploit di “DM” in coppia con Nerone, si sta concentrando di nuovo sul suo percorso solista di cui “Stonk” rappresenta un nuovo capitolo.

