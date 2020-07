Margherita Vicario e Izi: fuori il video di Piña Colada

A pochi giorni di distanza dall’uscita del singolo sulle piattaforme digitali, è oggi online il video di “Piña Colada”, il nuovo brano di Margherita Vicario feat. Izi.

Nello scenario dell’Idroscalo di Ostia, il videoclip di “Piña Colada” è il racconto della giornata estiva di una vera comunità che sa di piccole abitudini, calura e sudore, ma soprattutto di famiglia, volti sinceri e gesti che diventano rituali straordinari.

“Piña Colada”, offrendosi a questa estate come un contro-tormentone, racconta di chi riesce a trovare felicità e divertimento nella propria famiglia, in una piccola piscina in muratura, negli occhi vispi dei più piccoli. Lontani dalle logiche dei social network, che ci vogliono belli, abbronzati e in perfette pose plastiche, “Piña Colada” è un bagno di realismo, anzi di neorealismo.

L’Idroscalo di Ostia, un luogo senza tempo, sempre identico a se stesso, avulso da tutte le logiche estetiche che impregnano il nostro tempo, non è un qui solo uno sfondo. Un’icona del neorealismo italiano, simbolo di quella Roma pasoliniana delle borgate, scorcio di quotidianità semplice, di una felicità perduta e ritrovata. Si tratta di quella stessa, autentica felicità ricercata nel brano di Margherita e Izi come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it): “ma se resto povera allora pazienza / mi basta una macchina media potenza / con uno stereo fortissimo / per questo disco bellissimo”.

Al fianco di Margherita, anche per questo video, lo sguardo di Francesco Coppola, che ne ha curato la regia.

“La cosa più entusiasmante durante le riprese – racconta quest’ultimo – è stata vedere come Margherita e Izi siano diventati parte integrante della grande famiglia protagonista, che li ha accolti in una sua tipica giornata estiva: è stato una specie di esperimento neorealista, quello di inserire due attori in un contesto ben preciso, con degli ideali molto forti e un altrettanto forte attaccamento ai propri luoghi. Si tratta di luoghi e persone che hanno una storia da raccontare: volevamo trasmettere questa storia attraverso le immagini, ricercarne la verità, facendo in modo che Margherita e Izi ne entrassero a far parte nel modo più naturale possibile. Ed è proprio quello che successo”.

Il tour di Margherita

“Piña Colada” è pronto per essere presentato ai fan durante il tour estivo, annunciato da Margherita in contemporanea con l’uscita di questo nuovo singolo: un ritorno attesissimo dai fan della Vicario, che trova nel live la sua dimensione più energica e naturale.

Il tour, prodotto da DNA Concerti, dopo gli appuntamenti dello scorso 20 giugno a Bologna al Mercato Sonato, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato e del 4 luglio a Villa Manin Estate 2020, a Codroipo (UD), la vedrà esibirsi nei più prestigiosi festival e rassegne d’Italia. Il prossimo appuntamento, giovedì 16 luglio, sarà al Parco Appio di Roma e in diretta streaming sui canali di Tlon, per Prendiamola con Filosofia.

Ecco le prime date del tour:

Martedì 28 luglio – Rende (CS) – Be alternative Festival

Giovedì 30 luglio – Modena – Cantautori su Marte*

Venerdì 31 luglio – Rosolina Mare (RO) – Voci per la Libertà / Premio Amnesty International*

Sabato 8 agosto – Mantova – She says! She rules!

Giovedì 03 settembre – Rimini – Le Città Visibili

Venerdì 11 settembre – Acquaviva (SI) – Live Rock Festival

Venerdì 25 settembre – Torino – Premio Buscaglione