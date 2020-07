LEGO svela il nuovo set dedicato al Nintendo NES

LEGO svela il nuovo set interattivo dedicato al Nintendo NES: il kit composto da 2646 pezzi sarà disponibile dall’1 agosto

Interattivo, creativo e vintage. Lego ha svelato il nuovo set in partnership con Nintendo dedicato al Nintendo Entertainment System (Nes), l’iconico dispositivo d’intrattenimento videoludico degli Anni 80.

Il kit esclusivo, composto da un totale di 2646 pezzi, offre la possibilità di ricreare con i mattoncini una console ricca di dettagli realistici. Tra cui uno slot di apertura per il ‘Game Pak’, un controller con un cavo e una spina di connessione.

In aggiunta, con Nintendo NES sarà possibile rivivere le atmosfere retrò. Tutto ciò costruendo un televisore a tubo catodico con un personaggio bidimensionale di Mario a 8 bit, per riprodurre il classico videogioco ‘Super Mario Bros’ sullo schermo a scorrimento. In dotazione anche un mattoncino multifunzione che, interagendo con il personaggio ‘Lego Mario’ (non incluso nella confezione), reagirà ai nemici, agli ostacoli e ai power-up.

‘Lego Nintendo Entertainment System’, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), sarà disponibile dall’1 agosto al prezzo di 229,99 euro.