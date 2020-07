Pinguini di Humboldt: la potenza rettale oggetto di studio

Pinguini di Humboldt: la loro potenza rettale ha sorpreso gli scienziati dell’Università di Kochi, in Giappone

Sono alti solo 71 centimetri, eppure i pinguini di Humboldt sono in grado di generare abbastanza energia propulsiva da lanciare “bombe di cacca” a distanze quasi il doppio della loro stessa lunghezza corporea. Sono queste le conclusioni a cui è giunto un recente studio scientifico, focalizzato sull’analisi della potenza rettale di questi piccoli uccelli marini.

Gli scienziati dell’Università di Kochi, in Giappone, hanno scoperto che i pinguini di Humboldt producono un getto fecale a una velocità di quasi 8 km/h, distante fino a 134 cm, quasi il doppio della loro altezza. In paragone, è come se un uomo adulto riuscisse a “sparare” le feci a una distanza di oltre 3 metri, ha spiegato a LiveScience Hiroyuki Tajima, assistente professore presso il Dipartimento di Scienze Naturali dell’Università di Kochi e autore principale dello studio.

Secondo la ricerca, questa sorprendente potenza aiuterebbe i pinguini di Humboldt a mantenere i loro nidi in ordine.

Lo studio, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stato pubblicato su arXiv e deve ancora essere sottoposto a una revisione paritaria.