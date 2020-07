In Trentino l’orso M49 è scappato di nuovo

In Trentino l’orso M49 è riscappato: tre mesi in gabbia e poi la nuova fuga. Il radiocollare ora aiuterà ad individuare l’esemplare

È fuggito un’altra volta l’orso M49, rinchiuso nel Centro del Casteller da fine aprile dopo essersi reso protagonista di diverse incursioni in baite: la fuga è avvenuta questa notte, dopo la precedente ‘evasione’ di un anno fa, proprio in luglio. L’animale è riuscito a superare la barriera elettrica e, raggiunta l’ultima recinzione, ha divelto la rete elettrosaldata piegando l’inferriata dello spessore di 12 millimetri fino a ricavarne un’apertura sufficiente per scivolare all’esterno.

Ad accorgersi dell’accaduto, spiega la Dire (www.dire.it), è stato il personale di guardia del recinto che, nonostante il fatto sia accaduto al di fuori del campo coperto dalle telecamere, ha notato come il segnale del radiocollare ad un certo punto partiva dall’esterno del recinto.

Sono state immediatamente disposte le procedure per ricostruire i movimenti dell’animale e per localizzarlo grazie al radiocollare. Al momento risulta fermo in un’area della Marzola che i forestali stanno presidiando.

L’orso, a cui è stata assegnata la sigla M49, era stato rinchiuso nel recinto protetto del Centro del Casteller dalle prime ore del 29 aprile scorso, dopo che il 28 era stato catturato in ottemperanza a specifica ordinanza emessa a seguito delle ripetute incursioni dell’animale in baite e altri manufatti.