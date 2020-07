In Greyhound Tom Hanks contro i nazisti

Greyhound, Tom Hanks capitano contro i nazisti nel film su Apple Tv+ diretto da Aaron Schneider e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Cecil Scott Forester

Dopo aver saltato l’uscita sul grande schermo, Greyhound è arrivato su Apple Tv+, al momento solo in lingua originale con i sottotitoli in italiano. Scritto, prodotto e interpretato da Tom Hanks, il film ambientato durante la seconda guerra mondiale è diretto da Aaron Schneider e tratto dall’omonimo romanzo scritto da Cecil Scott Forester.

Nel cast, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), al fianco di Hanks, ci sono Stephen Graham, Rob Morgan, Elisabeth Shue e Manuel Garcia-Rulfo.

SINOSSI

Siamo nel 1942. Gli Stati Uniti sono appena entrati in guerra. Il Comandante Krause (interpretato da Hanks) ha ricevuto l’incarico di portare a termine una missione ad altissimo rischio: guidare il convoglio Greyhound, formato da trentasette navi, lungo la rotta che passa tra i mari ghiacciati del Nord Atlantico, infestato dai micidiali U-boot, i sottomarini della flotta nazista. L’obiettivo è quello di portare agli alleati inglesi preziosi rifornimenti, indispensabili per resistere agli attacchi tedeschi. Ma il Comandante sa che raggiungere l’obiettivo è quasi impossibile: i sommergibili tedeschi sono superiori in potenza e in numero: Krause ha solo 48 ore di tempo per completare quella che sembra una missione destinata a fallire o forse no…”

IL LIBRO

In occasione dell’uscita del film evento con Tom Hanks esce, per la prima volta in Italia con Newton Compton, il capolavoro omonimo di C.S.Forester, pubblicato nel 1955: un racconto straordinario, eletto il miglior romanzo di guerra del XX secolo, dello scrittore inglese amato da Sir Winston Churchill e da Ernest Hemingway.

