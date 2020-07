Il rap è il nuovo pop: in Italia ascolti da record

Il rap è il nuovo pop: in Italia l’ascolto del genere è cresciuto del 40%. Spotify rivela i dati di ascolto in streaming degli ultimi tre anni

Il consumo di musica rap in streaming in Italia è cresciuto del 40% negli ultimi tre anni. Un aumento di otto volte superiore a quello registrato a livello globale dove si è passati dal 22,9% al 24,1%. A tirare il bilancio degli ascolti online è Spotify, che nelle ultime settimane ha anche fatto un restyling della playlist dedicata al genere rinominandola Rap Ultra.

Un genere ormai mainstream

“Questi numeri – commenta Melanie Parejo, Head of Music per il Sud Europa di Spotify- testimoniano quanto gli italiani si siano avvicinati a un genere in grado di rappresentare i valori di una fascia ampia di popolazione – soprattutto quella più giovane – e di parlarne la stessa lingua. Come già accaduto in altri paesi come la Francia o la Turchia, l‘hip hop è diventato ‘il nuovo pop’”, commenta. “Negli ultimi anni – aggiunge – il rap è stato il genere che è riuscito a coinvolgere maggiormente le nuove generazioni. Attraverso un vocabolario specifico e la capacità di parlare di attualità e di questioni sociali, il rap si è imposto come il genere con cui i giovani si identificano, perché è vicino alla loro realtà”.

La playlist dedicata al rap

Quali sono state le canzoni che hanno accompagnato l’evoluzione della scena hip hop italiana? Ecco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la top 10 delle tracce più riprodotte su Spotify relative al periodo 2017-2020.