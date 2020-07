Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi verso la casa

Grande Fratello Vip 5, per i rumors Tommaso Zorzi tra i concorrenti: fioccano le voci sul programma che andrà in onda a settembre

Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare con la sua quinta edizione a settembre e, mentre tutto tace sui dettagli del programma, sono i rumors ha infiammare le cronache in questi giorni.

È Davide Maggio a riportare la prima notizia sulla lista dei concorrenti. Secondo il suo sito, sarebbe quasi certa la presenza di Tommaso Zorzi, influencer e star di Riccanza. Il 25enne ha, poi, partecipato a Pechino Express 7 con Paola Caruso e Dance Dance Dance e si è fatto vedere a Cortesie per gli ospiti in coppia con sua sorella Gaia. Quotidianamente commenta le notizie di gossip su TV8 ad Ogni mattina.

Amatissimo sui social – su Instagram è seguito da 796 mila persone – porterebbe il giusto pepe nel programma ancora condotto da Alfonso Signorini.

Il nome dell’influencer Tommaso Zorzi, però, come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it) non è l’unico nella lista dei potenziali reclusi. A confermarlo è TvBlog:

“Ora è giunto il momento di aggiungere altri nomi di provinati partendo dall’attore Gianmarco Tognazzi. Un nome di grande appeal mediatico figlio di cotanto padre. Poi confermiamo le indiscrezioni uscite su Tommaso Zorzi, il giovane e ricco influencer milanese. Lo abbiamo visto giust’appunto nel docurelity Riccanza, adesso su Tv8 in Ogni mattina, ma anche concorrente in Pechino Express insieme a Paola Caruso. Inoltre, siamo in grado di confermare la presenza nel gruppo di provinati dell’attrice e regista Asia Argento“.

Ovviamente i tre nomi non sono stati confermati dalla produzione del Grande Fratello.