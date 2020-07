Sondaggi politici: segnali di ripresa per il M5s

RECOVERY FUND, ITALIANI SODDISFATTI DELLA TRATTATIVA

La trattativa operata dal premier Conte a Bruxelles sul Recovery Fund ha soddisfatto la metà degli italiani. Il 51,6% degli intervistati ha apprezzato la gestione della trattativa mentre il 27,5% ha dato un giudizio negativo. Non sa il 20,9%.

CONTE GUADAGNA CONSENSI

Schizza tra gli italiani la fiducia nel governo Conte 2 dopo il Consiglio europeo di Bruxelles. In una settimana l’esecutivo ha guadagnato il favore di un 1,4% di italiani. Cala conseguentemente anche la percentuale di coloro che non hanno fiducia nel governo giallorosa. Una settimana fa il 29,8% degli italiani aveva fiducia nell’esecutivo, oggi la percentuale sale al 31,2%. Era dal 30 aprile che non si registrava una fiducia di queste dimensioni. Coloro che non hanno fiducia sono invece scesi dal 65,8% al 64% (-1,8%). In aumento i ‘senza opinione’, dal 4,8% al 4,4%.