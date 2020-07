Nino Mancuso in libreria con “Una storia in musica”

Nino Mancuso arriva in libreria con “Una storia in musica”: fede e musica si fondono in un libro forte e sensibilmente profondo

Pubblicato da Edizioni Ex Libris il nuovo libro di Nino Mancuso, compositore, concertista e direttore, diplomatosi presso il Conservatorio di Musica di Palermo in Musica Corale e direzione di Coro.

“Una storia in musica” traccia il denso percorso della vita dell’autore narrando gli elementi più salienti della sua ricca biografia da musicista di fama internazionale, e da fondatore del “Gen Rosso”, un complesso musicale che, negli anni del Concilio Vaticano II, si farà interprete delle istanze di cambiamento della società giovanile. Con la sua musica andrà in giro per il mondo annunciando la gioia del Vangelo, e lo farà in un contesto storico ricco di contraddizioni e di profondi mutamenti sociali, caratterizzati, in ambito giovanile, anche dalle rivolte studentesche e dalle contestazioni. Un’appendice fotografica illustra le svariate esperienze di vita del Maestro Mancuso. Ha in attivo oltre 750 concerti tenutisi in Europa, Asia, Stati Uniti e Canada. Ha partecipato a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive internazionali e fra le sue tante composizioni vi sono i Valzer, le Messe, le Liriche, i Salmi, le Trascrizioni, gli Studi e, fra gli ultimi, il Musical “Francesco D’Assisi” e l’oratorio “Il sogno di La Pira”. La fede e la musica alla base della propria filosofia di vita quindi, e questo messaggio viene trasmesso al lettore con forza e sensibilità. La prefazione è di Nicola Filippone.