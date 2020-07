Deiv è il primo artista di Lebonski 360°, la label di Salmo: fuori sulle piattaforme digitali il singolo “TPS (Tutto può succedere)”

È Deiv, al secolo Davide Moica, il primo talento di Lebonski 360°, la prima label di Salmo nata con l’intento di scoprire e sostenere i giovani artisti in qualsiasi campo si propongano.

Deiv debutta con “TPS (Tutto può succedere)”, scritto da lui stesso e prodotto da Mace. Il brano, fuori oggi,” vuole essere un incoraggiamento a chi si dà per vinto o sta per gettare la spugna invece di lottare. Uno stimolo a credere in sé stessi, in quello che si ama e per cui si sta combattendo. TPS è la rivincita contro chi dice che stavi solo perdendo tempo. TPS vuole essere il consiglio di quell’amico con il quale puoi confidarti senza aver paura di sembrare strano ai suoi occhi. Non esiste una deadline per aver successo nella vita. Non esiste successo senza fallimento”.

Cantante, musicista, sognatore professionista, Deiv è nato a Olbia. A 13 anni – autodidatta – si cimenta con il punk in sala prove con Salmo fino poi a scoprire il blues, il funk e soul. Dopo aver militato in diverse band, scritto e cantato in inglese decide di fare esperienza fuori dall’Italia, più precisamente a Londra. Nel 2020 decide di tornare alle origini, trasferirsi in Sardegna e ri-scrivere la sua storia in italiano, questa volta mixando la sua esperienza di sound londinese/internazionale con la sua vecchia attitudine rock. Con Lebonski 360° ha ora l’occasione di farsi conoscere.

Lebonski 360° a caccia di talenti

Il talento, d’altronde, è ovunque e la label sarà un luogo dove svilupparlo, un punto di incontro dove aspiranti artisti o artisti affermati potranno trovare stimoli, passione e metodo.

La label si fonda su tre pilastri: il primo è l’espressione a 360° del talento di Salmo come produttore, talent scout, direttore artistico e creativo; il secondo è la ricerca, il lancio e la gestione di nuovi artisti; il terzo è la creatività a 360° in ambito entertainment. L’obiettivo è quello di dar vita ad un’agenzia creativa a tutto tondo che svilupperà nuovi format con un approccio innovativo agli artisti e ai brand.

Salmo sarà la guida artistica della label e sarà affiancato in questa avventura da Sebastiano Pisciottu (suo manager), da Max Brigante, da Daniele Menci (ex direttore Sony Music Italy) e da un team di autori, creativi e professionisti dell’entertainment. Lebonski 360° avrà un reparto dedicato alla produzione multimediale (cinema, serie tv, podcast, ecc.) e un’Academy, finalizzata a scoprire e coltivare giovani talenti nei campi del beatmaking, della regia, della fotografia e della grafica.

Ad accompagnare l’etichetta verso il futuro, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ci sarà Sony Music Italy, casa discografica di Salmo e perfetto partner in crime.