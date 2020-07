Myownmine: fuori il video di “Inside the volcano”

È online il videoclip del brano “Inside the volcano” dei Myownmine, realizzato con il contributo video dei fan della band durante la quarantena

È online il videoclip del brano “Inside the volcano” (montaggio a cura di Andrea Pirri, Produzione Esecutiva Associazione Calabrians City Rockers) dei Myownmine, realizzato con il contributo video dei fan della band durante la quarantena. I vincitori del #volcanocontest lanciato sui social per partecipare alla realizzazione della clip sono Maria Ponte, Alessandra Casciaro, Giada Vespi, e Fiorella Tarantino. Ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=9iYNEWYOw18

La band racconta così il brano “Inside the volcano”, tratto dall’album “Everything is in perspective”, uscito il 28 febbraio per La Lumaca Dischi: “Addentrarsi in un vulcano è un’impresa irragionevole: si scende all’interno di una grotta buia e scura per provare a sopravvivere, cercando di combattere contro la solitudine e l’isolamento, proprio come stiamo facendo noi tutti in questo periodo di quarantena. I vulcani però nascondono grandi meraviglie, come quelle che Jules Verne raccontò nel suo “Viaggio al centro della terra” in cui due esploratori, attraversate le profondità di un vulcano, scovano un meraviglioso oceano proprio nel nucleo terrestre”.

L’album è stato registrato presso ISOUND – Rende (Cs) da Francesco Malizia. La Produzione artistica e il Mix sono di Vlad KayaDub Costabile, mentre il Mastering è di Andrea De Bernardi c/o eleven Mastering – Busto Arsizio. La Produzione Esecutiva è dell’Associazione Calabrians City Rockers con il sostegno del MiBAC e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Note biografiche

MyOwnMine è un progetto nato dall’idea di Francesco Parise. Partito come progetto solista, Francesco Parise trova un’affinità artistica con Yandro Estrada (Camera237, Kyle, Artico), con il quale elabora una nuova visione del progetto MyOwnMine. I nuovi territori artistici si orientano verso il pop internazionale con uno sguardo al nu-soul contemporaneo e al synth-pop anni ’80. Ai due, nel 2018, si unisce Giuseppe Mazzuca al basso. Nello stesso anno il progetto entra nel rooster di Lumaca Dischi per cui pubblicano, il 28 febbraio 2020, il disco d’esordio “Everything is in perspective” con la produzione artistica di Vladimir Costabile.

Fb: https://www.facebook.com/MyownMine

IG https://www.instagram.com/myownmine_/