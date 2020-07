Highsnob, “Bugie da bere” è il nuovo singolo

Highsnob sulle piattaforme digitali con “Bugie da bere”, il nuovo singolo con il featuring di Pacestema nato da un incontro casuale

“BUGIE DA BERE” è il nuovo singolo di Highsnob. Il singolo, con il featuring della giovane cantante Pacestema e la produzione musicale di Dat Boi Dee, farà parte di “Yang”, il primo album ufficiale del rapper in uscita dopo l’estate per Sony Music.

Se per il terzo episodio della saga di culto per i fan di rap e trap, “WANNABE VOL. 3”, Highsnob ha voluto al microfono due ospiti importanti come Junior Cally ed Enzo Dong, per questo nuovo singolo ha deciso di coinvolgere una cantante esordiente incontrata per caso a Milano e che ha attirato subito la sua attenzione. “BUGIE DA BERE” è un singolo estivo influenzato dal reggaeton e con un tocco melodico accentuato proprio dalla presenza di Pacestema, un’artista nuova con cui Highsnob, senza fare calcoli, ha deciso di collaborare perché affascinato dalle sue doti vocali. Grazie a questa collaborazione nata in maniera del tutto spontanea e imprevedibile, quindi, Highsnob svela un nuovo lato artistico, deviando dal suo percorso al confine tra rap e trap.

“A metà dicembre – racconta Highsnob –, mentre stavo lavorando al disco, ho bruciato la scheda audio. Quando sono uscito per comprarne una nuova, l’auto non partiva e ho dovuto prendere la metro. Ho cercato un vagone mezzo vuoto e qui, a un certo punto, ho sentito cantare sottovoce ‘Work’ di Rihanna da una ragazza e sono rimasto attratto da quel timbro. Con una scusa, ho cominciato a parlarle ed ho scoperto che lavorava come commessa in un negozio e cantava per hobby. Ci siamo scambiati i contatti e, dopo un paio di mesi in cui ho lavorato alla bozza di questo pezzo, durante il lockdown mi è venuto in mente che quella voce sarebbe stata perfetta per questo brano”.

BIOGRAFIA

HIGHSNOB cresce a La Spezia e si appassiona al rap al termine degli studi. Nel quartiere di periferia in cui vive comincia a comporre i primi pezzi ma è quando si trasferisce a Milano che inizia a pubblicarli, prima con il progetto Bushwaka, poi, dal 2016, da solista. Il suo primo singolo, “Harley Quinn” (certificato disco d’oro) evidenzia la sua capacità di fondere le sonorità della trap con la potenza di rime e contenuti del rap classico. Lo stile di Highsnob, con i successivi brani, andrà a delinearsi sempre meglio, fino a tradursi nel suo primo EP, “PrettyBoy” (2017), di cui fa parte “Fa volare” e in cui si fanno notare i featuring con Ernia e Livio Cori. Il suo 2018 inizia con la pubblicazione di “WANNABE” in coppia con Junior Cally che farà parte, insieme all’altro singolo “La migliore vendetta”, del suo primo progetto da indipendente, “Bipopular”. Nel 2019 bissa il successo pubblicando “WANNABE VOL. 2” sempre con Junior Cally che consacra il brano come una saga di culto tra il pubblico urban. A questo seguono l’hit “23 coltellate” feat. Mambolosco e l’EP “Yin”. Subito dopo si concentra sulla scrittura del suo primo album ufficiale, “Yang”, anticipato da ”WANNABE VOL. 3” in cui, oltre a Junior Cally, c’è un altro ospite di rilievo, Enzo Dong.

LINK UFFICIALI