Gabriella Rinaldi pubblica il singolo “Amor y Vida”

Gabriella Rinaldi pubblica un nuovo singolo. “Amor y Vida” è brano dal ritmo travolgente dal mood latino per un inno alla vita

E’ disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, “Amor y Vida”, il nuovo singolo di Gabriella Rinaldi Feat. Essenze; un brano dal ritmo travolgente, in italiano e spagnolo, composto e realizzato durante il lockdown. Mood latino per un inno alla vita che attraverso la voce di Gabriella diventa pura energia; musica e testo si fondono nell’invito ad “Amare Perdutamente” senza timori né riserve, per continuare a cogliere quegli attimi di gioia che la vita ci offre ogni giorno.

Il brano, composto da Gabriella Rinaldi e Max Carola è nato come antidoto alla tristezza, quasi una ricetta per esorcizzare la paura dell’ignoto e vuole essere un messaggio di speranza e rinascita per questo nostro tempo così profondamente segnato dalla pandemia da Covid-19.



“Amor y Vida” vede il contributo delle belle voci di Giovanna Panza e Myriam Lattanzio e la collaborazione ai testi di Anna Mazza, che ha curato le parti in spagnolo. Insieme con Gabriella sono le protagoniste del progetto artistico teatrale “Essenze”.



Oltre alle “Essenze” ed ai protagonisti del brano tra cui il percussionista Giovanni Imparato nel primo video di AMOR y VIDA in uscita il 13 luglio ci sono Maurizio Capone, Eleviole?, Simona Boo, Antony Hequet, Nadine Rennert, Dominga Andrias, Gabriella Pascale, Maria Cinzia Mirabella, Ciro Mattei, Agnese Valle, Raffaella H. Traettino, Marco Gesualdi, Maria e Carlo Tritto, Rosanna Iannacone , Marco Puglia e molti altri che scopriremo man mano.



Gabriella destinerà parte dei suoi proventi di autrice per la ricerca delle cure e del vaccino Anti-covid19 all’Ospedale Cotugno di Napoli e al COVID-19 Fundraiser delle Nazioni Unite.



Il brano è prodotto da Gabriella Rinaldi e Max Carola x Maxsound.



Gabriella Rinaldi è cantante, autrice, compositrice e music producer.



Gabriella Rinaldi debutta nella seconda metà degli anni 80 con gli “Zooming on the Zoo”, storico gruppo della Vesuwave napoletana, firmando con la storica etichetta Casablanca/Polydor. Segue nell’89 l’album “Zoo…logic”.



E’ la voce di “Estrellita” nel brano dei Panoramics realizzato per la colonna sonora del film di debutto Mario Martone. Il brano nella versione remix entra nelle classiche di Billboard America.



E’ la voce e l’anima di “Hondy“ un progetto artistico nato dalla collaborazione con i futuri Planet Funk, che negli ’90 ha scalato le classifiche internazionali entrando nelle top10 europee, in UK e su MTV con il brano “No Access”.



Si dedica alla radio e conduce vari programmi per RadioRAI, Rai International e Kiss Kiss Network. Ha curato in veste di interprete, autrice e produttrice diversi progetti come: Voxtwisters, In*Canto, Alia e dal 2014 INNESTO, con brani distribuiti e licenziati in tutto il mondo.



Nel 2000 lancia il suo network/metodo di didattica del canto “VOCE & CANTO”.

Crea le edizioni musicali NON PLUS ULTRA. Progetta una propria linea di gioielli “Aliatica”.



Nel 2015 nasce il progetto culturale NA>DOP – Napolidaorainpoi: suoni, storie e visioni attraverso lo sguardo femminile per cui pubblica e produce diverse compilation tra cui “Di voce in Canto” Vol 1, “Canti di Natale dal mondo” e infine nel 2019 “ Del Femminil Sentire”.



Crea e conduce con Alfredo D’agnese il Podcast “Le 1000 Voci di Partenope” viaggio nell’universo musicale al femminile.



E’ ideatrice, curatrice e direttore artistico di numerose manifestazioni e rassegne tra cui: ”Le Voci & il gusto”, “Capua Festival – Del Femminil Sentire” e nel 2020 “Intrecci”.



Collabora stabilmente con Max Carola, Producer, Sound Engineer, Chitarrista e Arrangiatore.



Gabriella Rinaldi: Voce

Max Carola: chitarra, tastiere, fiati, computer programming, arrangiamenti

Giovanni Imparato: percussioni e voce

Giovanna Panza: Voce e cori

Myriam Lattanzio: Voce e cori

Marco Puglia, Massimo Mollo, Gabriella Rinaldi: Background Vocals

Etichetta Maxsound Records

Registrato e Missato da Max Carola e Gabriella Rinaldi nel 2020 presso “Belcanto” (NA) e “Il Glicine-99 Scalini” Seiano (NA) durante il Lockdown.



