Fenomeno Fortnite: quanti ci giocano e come scaricarlo

Fenomeno Fortnite: lo sparatutto di Epic Games è diventato un fenomeno tra i giovani. Ecco quanti giocano e come scaricarlo

Il mondo del gaming è in continua evoluzione ed è spesso teatro dell’esplosione di alcuni fenomeni che coinvolgono ampie fette di pubblico. L’implementazione sempre più marcata del gioco online non ha fatto altro che favorire ancor di più la popolarità di alcuni videogame di successo e, su tutti, quello che maggiormente ha catturato l’attenzione negli ultimi anni è Fortnite.

I dati sul successo di Fortnite

Sviluppato e distribuito dalla software house statunitense Epic Games, Fortnite è uno sparatutto online in terza persona che ha reso particolarmente popolare la modalità Battle Royal, poi ripresa da altri videogame simili. Uno dei più immediati fattori del suo successo è il fatto che sia scaricabile e giocabile gratuitamente su diverse piattaforme, prevedendo delle spese solo per eventuali acquisti in game di pacchetti esclusivi, skin o potenziamenti per il proprio personaggio. Eppure, il successo planetario di Fortnite è il principale motivo per cui Epic Games è riuscita a realizzare nel solo 2018 ben tre miliardi di dollari di profitti: a marzo 2019 gli iscritti risultavano essere oltre 250 milioni, con 78,3 milioni di utenti attivi ad agosto 2019. Il picco di utenti è stato registrato nel febbraio del 2019 ed è di 10,8 milioni di persone online contemporaneamente, durante un evento virtuale che ha visto Dj Marshmello esibirsi in concerto per i giocatori. Il lockdown imposto dal coronavirus in Italia non ha fatto altro che favorire ancor di più la fruizione dei videogame e, ovviamente, tra i più scaricati durante la quarantena c’è proprio Fortnite.

Come scaricare e giocare a Fortnite

Fortnite è un gioco esclusivamente online: per questo motivo è necessaria una connessione Internet a casa stabile, ed è meglio quindi consultare siti come Linkem cercando l’offerta più adatta per la propria situazione. Lo sparatutto di Epic Games è disponibile su moltissime piattaforme – PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch, iOS, Android – e può essere scaricato in modo diverso a seconda del device che si utilizza. Su PC basterà visitare la pagina ufficiale di Epic Games per mettere in download e installare il gioco, mentre su console lo si potrà scaricare dallo store di riferimento: PlayStation Store per la PlayStation 4, Microsoft Store per la Xbox One, Nintendo eShop per la Nintendo Switch. Di Fortnite esiste anche la versione mobile, che sarà ovviamente scaricabile da App Store per quanto riguarda i dispositivi iOS e che invece richiederà di visitare la relativa pagina sul sito di Epic Games per ottenerlo sui dispositivi Android. La brutta notizia per gli amanti del retail è che di Fortnite non esiste una versione fisica attualmente acquistabile: il titolo aveva debuttato con una versione early access in formato fisico, ma Epic Games ha poi deciso di proseguire con la vendita solo online facendo diventare la versione retail un pezzo da collezione. Ecco perché per giocare a Fortnite bisogna ricorrere alla versione digitale, possibilmente avendo a disposizione una connessione a Internet stabile.