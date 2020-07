Never have I ever: la seconda stagione si farà

IL SUCCESSO DELLA PRIMA STAGIONE

La prima stagione della serie Never have I ever, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha avuto un incredibile successo di pubblico e critica. Questo era inevitabile. Non ho mai è brillante, divertente, struggente ed emozionante: ti fa ridere, poi piangere, poi emozionare con le storie d’amore e ti fa anche riflettere sulla morte, sulle dinamiche adolescenziali, sull’amore e sulla situazione dei ragazzi di seconda generazione. Senza dimenticare la protagonista: semplicemente impeccabile.

La prima stagione ha affrontato, con delicatezza e leggerezza (questo non vuol dire in modo superficiale) il tema dell’elaborazione del lutto attraverso la morte del padre di Devi fino ad arrivare all’ultima puntata in cui la protagonista è riuscita a fare i conti con la rabbia per la grave perdita e in cui ha baciato Ben. Ma nel frattempo Paxton, il ragazzo più carino della scuola, si è deciso (grazie all’aiuto della sorella) di provarci seriamente con Devi. Nella seconda stagione, infatti, vedremo quali saranno i risvolti amorosi della “Kardashian indiana” e quali saranno le nuove tematiche affrontate in Non ho mai 2 che, speriamo, non ci deluderà.

Never Have I Ever has been renewed for Season 2!

But that's not the only thing @ramakrishnannn wound up telling her co-stars… pic.twitter.com/vGWY06VLBu

— Netflix (@netflix) July 1, 2020