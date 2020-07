Moet, il gatto cieco ha conquistato Instagram

La dolcezza di Moet, il gatto cieco che ha scoperto l’amore, ha conquistato Instagram: questo sfortunato micio ha oltre 50mila followers

Ha perso la vista a causa della negligenza di un negozio di animali, ma oggi Moet è un gatto felice che ha scoperto l’amore grazie alla sua nuova mamma umana.

Questa splendida persiana bianca, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), ha iniziato la sua vita in un pet shop nell’Oman. Le condizioni in cui si trovava erano pessimi. Molto spesso lei e i suoi compagni venivano lasciati senza acqua o cibo, in una gabbia sporca, senza un cantuccio o un giocattolo. Niente.

La salute di Moet iniziò ad aggravarsi, fino a causarle gravi problemi alla vista. Il suo destino sembrava segnato, quando alcuni animalisti la presero e la portarono al veterinario. Qui subì due interventi agli occhi, e fu nutrita, curata e coccolata. Diversi giorni dopo, arrivò nella struttura Emily Shotter, che decise di prenderla con sé. Da quel momento la vita di Moet è cambiata.

Ha scoperto cosa significa essere amati, e ha trovato in Emily la famiglia che non ha mai avuto. L’amore non si vede. Si sente. Oggi ha 6 anni e vive felice con i sue due fratelli felini, anche loro gatti salvati.

La sua mamma umana ha aperto una pagina Instagram a lei dedicata e, poco a poco, Moet ha catturato il cuore di oltre 50mila persone.