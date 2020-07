Formazione e orientamento con RoadJob Academy

Da RoadJob Academy un nuovo percorso di orientamento e formazione: l’edizione 2020, gratuita e in partenza a settembre, è dedicata ai giovani fra i 18 e i 29 anni

RoadJob Academy, il network creato da aziende, professionisti e scuole dei territori di Como, Lecco e Monza-Brianza, per promuovere una nuova relazione fra industria e territorio e facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, rilancia per l’edizione 2020 il percorso gratuito di orientamento e formazione, dedicato a ragazze e ragazzi fra i 18 e i 29 anni che aspirino a uno sbocco professionale nel mondo dell’industria. Il network si conferma aperto a tutte le realtà industriali, dei più vari settori, che desiderino essere promotrici del concreto incontro fra le nuove generazioni e le esigenze delle imprese, anche a livello nazionale.

Si aprono in questi giorni i lavori del Comitato Scientifico, composto da rappresentanti delle aziende e degli istituti aderenti al Network, nonché da Istituti universitari quali ‘Università Carlo Cattaneo-Liuc’, incaricata della definizione del percorso che partirà il prossimo settembre. Al centro, le attività di indagine sui bisogni più attuali delle aziende e gli orientamenti dei ragazzi, negli scenari post-pandemia e in questa inedita congiuntura industriale, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e alle nuove opportunità possibili per le imprese e le giovani risorse. Alla chiusura dei lavori, prevista per fine luglio, l’apertura delle candidature a RJA 2020.

Le attività del Comitato Scientifico e del Network, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), saranno dedicate nelle prossime settimane in particolare a: aggiornare le figure professionali di riferimento, alla luce delle evoluzioni del fabbisogno dell’industria del territorio di principale elezione (Como, Lecco, Monza); rivedere gli standard formativi, adattando il progetto alle figure professionali individuate; istituire un protocollo di prevenzione e sicurezza anti Covid; definire modalità didattiche e misure di sicurezza nelle sedi coinvolte, in linea con il protocollo individuato.

RoadJob Academy, il percorso in 4 tappe

Il percorso – del tutto gratuito – di orientamento e formazione ideato e curato da RJA si articola in 4 tappe precise: Selezione (con la scrematura delle candidature on line); Orientamento (due settimane, per scegliere la ‘Road’ più adatta alle proprie attitudini); Warm up (sei settimane di formazione tecnica, con approccio esperienziale e innovativo); Start (quattro settimane di formazione sul campo, nelle aziende partner, con contratto di somministrazione ad hoc).

RJA Connect è il programma di iniziative on line, nato nei mesi del lock down e tuttora attivo, per sollecitare il dibattito, condividere stimoli e aggiornamenti per le imprese, mantenendo viva la discussione sulle tematiche del mondo produttivo. Una sola parola d’ordine: guardare al futuro delle imprese e dei giovani. RJA Connect Talks è il programma di workshop-webinar rivolti alle aziende, per fare rete tra imprenditori ed esperti del settore.

ROADJOB: LE 18 IMPRESE ADERENTI AL NETWORK, AD OGGI

Dai S.p.A (Tavernerio-CO); Tecnologie d’Impresa (Cabiate-CO); Téchne (Erba-CO); Softer S.r.l (Cernobbio-CO); A.A.G Stucchi S.r.l (Olginate-LC); Consorzio PREMAX (Premana-LC); Deca S.r.l. (Monte Marenzo-LC); Fiocchi Munizioni Spa (Lecco); Gilardoni S.p.A. (Mandello del Lario-LC); Gilardoni Vittorio S.r.l. (Mandello del Lario-LC); Officine Melesi (Cortenova-LC); Panzeri S.p.A. (Bulciago-LC); Rodacciai (Bosisio Parini-LC); Rosval (Nibionno-LC); Tecnoprobe S.p.A. (Cernusco Lombardone-LC); Tentori Enzo (Valmadreara-LC); Agrati Group S.p.A. (Veduggio-MB); Formenti e Giovenzana S.p.A. (Veduggio-MB).