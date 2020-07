L’estate in tour di Maria Antonietta parte da Carpi

L’estate in tour di Maria Antonietta al via da Carpi: appuntamenti per suonare canzoni e per leggere al chiaro di luna poesie

È tempo di nuovi concerti per Maria Antonietta. L’artista torna con alcune date speciali che la vedranno passare l’estate in tour.

Appuntamenti per suonare canzoni, per leggere al chiaro di luna poesie, per bisbigliarsi qualche segreto, per parlare sottovoce di quello che si ama.

Sul palco la cantautrice e scrittrice pesarese, condividerà con il pubblico una porzione del suo mondo: alcuni pensieri, qualche lettura e molte canzoni.

“Questi sono tempi difficili e confusi. Penso che sia giusto dare il proprio contributo in pensieri, letture e canzoni – ha detto Maria Antonietta alla Dire Giovani (www.diregiovani.it) – quelli e quelle che vorrei condividere con voi in alcuni appuntamenti quest’estate. Non c’è altro modo, credo fermamente, di andare avanti, se non insieme, condividendo ciò che amiamo. Puntualmente, nei tempi difficili e confusi, poesie, parole, pensieri e canzoni ci fanno sentire meno soli e spaventati. A me succede sempre. Ci saranno a disposizione spazi diversi, e modalità diverse… Ma in fondo differenti vincoli, differenti libertà! Esploriamo questa differente libertà, e rendiamola bella, in qualche modo. Ci state?”