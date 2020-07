The King’s Man: online il nuovo trailer del film

Il fumetto ‘The Secret Service’ di Mark Millar e Dave Gibbons prende vita al cinema in The King’s Man – Le Origini, diretto da Matthew Vaughn e interpretato da Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou e Charles Dance. Dal 17 settembre al cinema distribuito da The Walt Disney Company Italia, il film targato 20th Century Studios rivela le origini della prima agenzia di intelligence indipendente.

LA STORIA

Quando i peggiori tiranni e menti criminali della storia si riuniscono per organizzare una guerra per spazzare via milioni di vite, un uomo dovrà correre contro il tempo per fermarli.

Il film è prodotto da Matthew Vaughn, David Reid e Adam Bohling, mentre Mark Millar, Dave Gibbons, Stephen Marks, Claudia Vaughn e Ralph Fiennes sono i produttori esecutivi. Il soggetto è di Matthew Vaughn e la sceneggiatura è firmata dallo stesso Vaughn & Karl Gajdusek.

L’hashtag ufficiale del film, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è #TheKingsMan.