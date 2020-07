Terapia con aspirina protegge dalla sindrome di Lynch

La sindrome di Lynch è una sindrome ereditaria che predispone all’insorgenza di tumori dell’intestino, dell’endometrio e di altri tipi di tumore. È causata dalla mutazione di geni che servono alla cellula per mantenere integro il proprio patrimonio genetico ed è meno rara di quanto si potrebbe immaginare: circa il 2-3 per cento dei casi di tumore del colon-retto interessa persone portatrici della mutazione. Chi è portatore di una di queste mutazioni ha un rischio del 70-80 per cento circa di sviluppare un tumore del colon-retto nel corso della propria vita e per questo viene sottoposto regolarmente a colonscopia per identificare e rimuovere le lesioni maligne appena compaiono.