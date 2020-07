Il Sole in time laps con le immagini di SDO

Dieci anni di Sole nel maestoso video in time-lapse della NASA: il filmato è stato realizzato con le immagini catturate da SDO

Da oltre un decennio, il Solar Dynamics Observatory (SDO) della NASA osserva il Sole ininterrottamente. In questo lasso di tempo, il telescopio spaziale ha raccolto 425 milioni di immagini ad alta risoluzione della nostra stella, per un totale di circa 20 milioni di gigabyte di dati negli ultimi 10 anni. Informazioni preziose, che hanno favorito innumerevoli nuove scoperte sull’attività del Sole. Ma anche su come essa influisca sul Sistema solare.

In occasione del decimo anniversario dell’SDO, la NASA ha realizzato un video in time lapse. Il filmato racchiude un decennio di attività del Sole in soli 61 minuti.

La musica di sottofondo, intitolata “Solar Observer” come spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è stata composta dal musicista Lars Leonhard.