Gigi Hadid mostra il pancione su Instagram

Radiosa come non mai, Gigi Hadid ha accontentato i suoi fan e in diretta Instagram ha mostrato, per la prima volta, il suo pancione. La modella è in attesa del primogenito con l’ex One Direction Zayn Malik. Al sesto mese di gravidanza, Gigi e il cantante sono stati sin dall’inizio molto attenti a preservare la loro privacy. Ieri, come racconta la Dire Giovani (www.diregiovani.it), la 25enne ha deciso, però, di fare uno strappo alla regola prima di parlare della sua nuova collaborazione con V Magazine, Gigi Journal.

Ha sbottonato la camicia – appositamente larga perché non riesce a indossare nient’altro in queste settimane – e ha lasciato intravedere il pancione.

Gigi ha, poi, spiegato che, in questi mesi, non ha mai cercato di nascondersi ma il rimanere incinta con una pandemia globale ha fatto cambiare la sua percezione: “C’erano cose più importanti che accadevano nel mondo e quindi non mi sentivo di condividerla”. Ecco il video completo della diretta.