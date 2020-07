Gideon Falls: esce oggi il terzo volume

Gideon Falls. La storia horror del pluripremiato team creativo composto da Jeff Lemire, dall’italiano Andrea Sorrentino e con i colori di Dave Stewart, si fa sempre più imprevedibile. Già vincitrice di un Eisner Award come Miglior Nuova Serie, Gideon Falls sarà in libreria per BAO Publishing dal 16 luglio. È in arrivo il terzo volume della serie darkLa storia horror del pluripremiato team creativo composto dadall’italianoe con i colori disi fa sempre più imprevedibile. Già vincitrice di un

Per risolvere il mistero che avvolge la cittadina Gideon Falls e la spettrale comparsa del Fienile Nero, Padre Fred – il prete in fuga dal suo passato – inizia la ricerca di un sinistro assassino. Sembra capace di orrendi delitti e di spostarsi a proprio piacimento nello spazio e nel tempo. Il fatto che si faccia chiamare Norton Sinclair non fa che rendere l’enigma più oscuro: chi è, allora, il giovane spaesato e ossessionato dal fienile che abbiamo conosciuto all’inizio della storia?