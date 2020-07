Konami annuncia eFootball Pes 2022 per PS5 e Xbox

Bisognerà aspettare il 2021 per vedere il primo ‘eFootball Pes’ sulla nuova generazione di console. Con un annuncio ufficiale Konami ha dichiarato che l’edizione 2022 del popolare videogioco calcistico uscirà per PlayStation 5 e Xbox Series X solo il prossimo anno. I due nuovi colossi tecnologici saranno disponibili solo a dicembre prossimo, quando la stagione calcistica sarà già in pieno svolgimento.

Per questo, l’azienda ha scelto di indirizzare i propri sforzi nel creare un capitolo di ‘Pes’ che soddisfi le innovazioni grafiche e tecnologiche attese con le due console next-gen.

La fase di test di ‘eFootball Pes 2022’ inizierà a metà del 2021, con una data di uscita stimata più avanti nello stesso anno.

Nel frattempo, ‘Pes 2021’, in arrivo il prossimo settembre, non sarà altro che un ‘season update’ di ‘Pes 2020’, un pacchetto di aggiornamenti su squadre e giocatori, con qualche miglioramento.

Il 2020, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), segna i 25 anni del franchise di ‘Pes’, il cui debutto risale al luglio del 1995 con il nome ‘J.League Jikkyou Winning Eleven’ sulla console PlayStation originale. Per celebrare il quarto di secolo, Konami ha annunciato importanti iniziative, come un prezzo di lancio più basso per il ‘Pes’ di quest’anno e diversi bonus.