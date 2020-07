I gatti in 3D di Wakenuco sono opere d’arte

Wakuneco è l’artista giapponese che realizza ritratti di gatti in 3D: con le foto degli animali realizza opere d’arte incredibilmente realistiche

Così realistici da essere inquietanti. Wakuneco è in grado di dare forma al feltro e trasformarlo in ritratti di gatti in 3D. Utilizzando le foto di felini esistenti, l’artista giapponese realizza piccole opere d’arte, un lavoro certosino che può impegnarla anche per un mese. Ma visto il risultato, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), l’attesa vale davvero la pena..