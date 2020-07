Gimmo debutta con “My Rivers, My Blues”: il debutto solista del cantante/chitarrista è stato registrato interamente in natura

Fuori per Tanzan Music “Rollin’ and Tumblin”, cover del grande classico blues reso celebre da Muddy Waters. Il progetto, concepito durante il lockdown, è un inno alla ritrovata libertà ed è stato registrato lungo le rive del fiume Trebbia, in provincia di Piacenza. Questo primo brano del progetto “My rivers, my blues” è accompagnato da un video girato durante le sue registrazioni, tra la natura incontaminata della Valtrebbia e le bellezze artistiche medievali di Bobbio (PC), “Borgo più bello d’Italia 2019”.

Gimmo, all’anagrafe Gian Marco Mento, classe 1987, oltre a essere un turnista e docente di chitarra è un grande appassionato e studioso di blues: “Durante il lockdown, come tanti miei colleghi, mi sono ritrovato improvvisamente fermo, con tutte le serate annullate. Ho voluto così trasformare quella che era una situazione di stallo e di difficoltà in un’occasione per dedicarmi a un progetto completamente mio.”

Un’idea che dalle mura di casa ha poi preso forma nelle splendide vallate della provincia di Piacenza dove Gimmo è nato e cresciuto: “Dopo mesi chiusi in casa sentivo il bisogno di ritornare in mezzo alla natura e mentre il progetto prendeva forma ripensavo a come gli elementi naturali siano stati ispirazione e metafora per tantissimi bluesman. Così mi sono chiesto: quali sono i miei Mississippi? E da lì è nata l’idea di registrare questi brani sulle rive dei fiumi che caratterizzano la mia storia personale.”

Il primo singolo è stato infatti registrato, appena terminato il lockdown, sulle riva del fiume Trebbia: “Fin dall’inizio avevo in mente di raccontare anche visivamente questo progetto ed è per questo che ogni brano è accompagnato da un video, non tanto nell’accezione moderna di video clip, ma con un taglio quasi documentaristico, senza fronzoli, di quelle ore di registrazione.”

Oltre a condividere l’amore per il blues, il progetto vuole essere anche un tramite per mostrare le bellezze naturali che questa parte d’Italia offre: “Mi piacerebbe molto che questo video e gli altri che usciranno, fossero condivisi non solo dagli appassionati di musica e delle nostre valli ma anche da enti turistici, istituzioni ed associazioni che hanno come scopo la promozione della nostra provincia.”

“My rivers my blues” viene pubblicato dall’etichetta Tanzan Music e prevederà una seconda uscita a luglio e un terzo capito a settembre: “Sto pensando a un “gran finale” per coinvolgere ancora di più le tante persone che già in questi giorni mi hanno dimostrato grande affetto e mi hanno spinto a proseguire quest’avventura”.

Video:https://youtu.be/0ujuS7UW2ZE

Digital Stores: https://smarturl.it/gimmo-rollintumblin

Instagram: https://www.instagram.com/gimmo87/