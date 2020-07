Buddy, il carlino doppiatore di Halo: Infinite

In principio fu Gyoza, adesso è il turno di Buddy. Sono questi i nomi dei doppiatori speciali degli alieni di Halo: Infinite, prossimo capitolo della saga videoludica in esclusiva Microsoft. Segni particolari: sono due carlini.

I versi di Buddy mentre sgranocchia croccantini e respira sono stati registrati lo scorso sabato nel corso di una sessione di “Sound design” dello studio di sviluppo 343 Industries.

Il suo lavoro, insieme a quello del predecessore Gyoza, anch’esso un carlino, con altissime probabilità sarà utilizzato per la “voce” delle forme di vita antagoniste in Halo: Infinite.

Il gioco, spiega la Dire Giovani (www.diregiovani.it), è in uscita nel corso dell’anno come esclusiva Xbox One e Windows 10, e prossimamente Xbox Series X.